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فن

لما خطيبتك تقول مش هتدخل في خصوصياتك.. متابع يمازح أحمد حلمي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:33 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشر الفنان أحمد حلمي صورة له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر أحمد حلمي ممازحا جمهوره بصورة مضحكة مع كلبه وهو يضعه داخل جاكته ظاهرا رأسه ويتصفح هاتفه وعلق حلمي قائلا: "شمشمون.. اوعى.. ميوووو".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من محبيه وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: "إنت خايف عليه من البرد ولا إيه"، "لما خطيبتك تحلف انها مش هتدخل في خصوصياتك"، "أمير السعادة"، "منور الدنيا كلها يا نجم مصر"، "نيالك ع خفة دمك"، "ياربي اموت اموت بخفة الدم"، "مين علمك خفة الدم"، "ده اللى كان فى فيلم ذكى شان".

جدير بالذكر أن النجم أحمد حلمي شارك في تقديم حفل افتتاح منتدى شباب العالم، كونه من النجوم الذين يمتلكون شعبية كبيرة لدى الشباب وقدم أعمالا كوميدية ودرامية تعكس قضايا اجتماعية شبابية.










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