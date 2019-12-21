فخامة الجمال الرباني.. سلاف فواخرجي تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت سلاف فواخرجي في الصورة باطلالة ناعمة حيث ارتدت "توب" بالأبيض والأسود يكشف عن أنوثتها.وتفاعل عدد كبير من محبيها مع الصورة وعلق بعضهم على الصورة، قائلا: "ما تبلا هالطلة" ، "ياجمالًا ليس له أربعين"، "فخامة الجمال والإبداع الرباني تتجلي في سلاف فواخرجي"، "دخيل قلبك مااحلاكي يسعد قلبك يا رب" ، "خلاصة لطف الله" ، "نورتي الشاشة"، "تبارك الرحمن على هذا الجمال ماشاء الله"، "ما أجملك".في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابرى وإخراج حسنى صالح.