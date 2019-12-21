بايرن ميونيخ يفوز على فولفسبورج 2-0 في الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ فوزًا قاتلًا على ضيفه فولفسبورج، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري الألماني.



وسجل البديل جوشوا زيركزي هدف التقدم للفريق البافاري في الدقيقة 85، بعدما حول عرضية توماس مولر الأرصية إلى هدف بتسديدة مباشرة.



وأضاف سيرجي جنابري، الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 89، بعد تمهيد رائع من روبيرت ليفاندوفسكي، قبل أن يسدد الكرة في الشباك.



ولعب زيركزي وجنابري دور البطل مجددًا، بعدما سجلا هدفي بايرن ميونخ الثاني والثالث في وقت متأخر من مواجهة فرايبورج في الجولة الماضية.



وارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 33 نقطة، في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفولفي عند 24 نقطة، في المركز التاسع.