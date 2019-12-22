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مرأة

هنفطر إيه النهاردة.. جبنة قريش بالقشطة وعسل نحل.. وطبق فول صعيدي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
هنفطر أية أنهاردة
هنفطر أية أنهاردة ..جبنة قريش بالقشطة وعسل نحل ..وطبق فول با
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أسماء عبد الحفيظ
الفطار من الوجبات التي تحتاج كل ربة منزل إلى تغييرها، وتقديم اطباق مختلفة مناسبة لأفراد الأسرة.

ويعد الفول احد اطباق الفطار المعروفة في مصر، لذلك نقدم لكي طريقة عمل فول مدمس بالبصل والثوم والطماطم علي الطريقة الصعيدية.. وجبنة قريش بالقشطة.. وعسل نحل.

المكونات
علبة فول مدمس او مقدار طبق فول
حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة
4 فصوص ثوم مهروس او مفروم
2حبة طماطم مقطعة الى قطع صغيرة
ملح
فلفل اسود
كمون
2ملعقة زيت او زبدة

الخطوات:
على نار هادئة يوضع الزيت او الزبدة ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل ويضاف الثوم ويقلب جيدًا حتى يصبح لونه ذهبيا

تضاف الطماطم الى الخليط ويقلب ويترك على النار حتى يتسبك

يضاف الفول الى الخليط السابق ويترك قليلًا على النار، يرفع من على النار ويقدم ساخن مع البصل المقطع والليمون.

جنبة قريش بالقشطة :
نأخذ قطعة من الجبنة القريش ويوضع عليها وش اللبن القشطة مع القليل من نقاط اللبن وسوف تتبهرين من مذاقها الرائع الذى لا يقاوم، كما يمكن تناولها بجانب طبق من العسل الأبيض الذي يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية.
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