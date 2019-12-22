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أخبار البلد

نجيب ساويرس يدعم مسلمي الإيغور ضد اضطهاد السلطات الصينية.. شاهد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:29 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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مصطفى كرم
ساند رجل الأعمال نجيب ساويرس مسلمي الإيغور ضد الاضطهاد والعنصرية من جانب السلطات بدولة الصين من قمع وتنكيل وتضيق ممارسة الشعائر الدينية.

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏يا رب أقف معاهم واديهم قوة الاحتمال والنصر ضد الظلم والعنصرية !!  وبارك كل صوت حر واقف معاهم".

وجاءت تغريدة نجيب ساويرس ردا علي طلب أحد متابعيه "دعوه منك لمسلمي الإيغور".

ولقيت تغريدة نجيب ساويرس ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎يارب كن معاهم واحميهم واحفظهم" و" ‏‎امييين يارب" و" ‏‎إنت إنسان بمعنى الكلمة" و"


ووفقا للمنظمات الدولية يعاني الإيغور –الأقلية المسلمة في الصين- من تضييق السلطات الصينية على حرية ممارسة شعائرها الدينية ومنها منعهم من الصيام في شهر رمضان، حتى فرضت عليهم الصين قيودا جديدة في إقليم شينجيانج، في إطار ما وصفته بكين بحملة ضد التطرف، شملت الإجراءات منع إطلاق اللحى، ومنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التليفزيون الرسمي.

ومن ضمن الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضد مسلمي الإيغور، نصت القوانين على أن الموظفين في الأماكن العامة، من بينها المحطات والمطارات، سيكون لزاما عليهم منع النساء اللائي يغطين أجسامهن كاملة، بما في ذلك وجوههن، من الدخول وإبلاغ الشرطة عنهم.
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