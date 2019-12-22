متجاهلا جائزة أفضل لاعب.. محمد صلاح يحتفل بتتويج ليفربول بطلا لمونديال الأندية|شاهد

توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي.



وفي أول رد فعل للاعب عقب تتويجه بالبطولة ، عبر السوشيال ميديا ، نشر صلاح صور احتفال فريقه بالبطولة ، ورفع الكأس وتسلم الميداليات ، وهو يحمل علم مصر ، متجاهلا ، صور تسلمه الجائزة كأفضل لاعب في المونديال.



جاء ذلك تأكيدا لتصريحه عقب المباراة ، أنا سعيد بجائزة أفضل لاعب فى البطولة، كل النجوم التى توجت بجائزة الأفضل فى البطولة من قبل كانوا لاعبين كبارا، لكن سعادتى باللقب أكبر.



وتابع: انا غير مقتنع بالجوائز الفردية لأننا نلعب لعبة جماعية، لكن لابد أن يكون هناك فائز بتلك الجوائز، وأنا أوجه الشكر لكل زملائى واهديهم تلك الجائزة.