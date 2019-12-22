أنا ابن مصر.. عمرو أديب يكشف رسالة صلاح عقب احتفاله بالعلم المصري في قطر.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رفع محمد صلاح علم مصر عقب فوزه فريقه، ليفربول الإنجليزي، ببطولة كأس العالم بالأندية في قطر، رسالة واضحة بأنه "ابن مصر، ويهدي النجاح لمصر".



وأضاف عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "صلاح شاب ذكي جدا، اللى عايز يبقى ربع صلاح لازم يتعب ويضحي كتير".



وأضاف أن نجاح النجم المصري، ليس وليد صدفة بل له علاقة بمجهود وأخلاق واحتراف وتضحية.



وتابع أديب: "صلاح فخر مصر والعرب، دخل التاريخ بأنه أول لاعب مصري يفوز ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر"، مضيفا: "عندما فاز صلاح أخذ العلم المصري على كتفه وتحدث لقناة bein sport والعلم على كتفه، في رسالة واضحة مفادها: أنا ابن مصر.. وبهدي النجاح لمصر.. ومصر ليها فضل عليا".



وفاز فريق ليفربول الإنجليزي، ببطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، وحصد النجم المصري محمد صلاح على لقب أفضل لاعب في البطولة، واحتفل صلاح عقب تحقيق اللقب بحمل علم مصر على كتفه.





