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رياضة

علم مصر يرفرف في قطر .. تصريحات محمد صلاح واحتفاله مع ليفربول | شاهد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي.

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وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يتمكن من الحصول على لقب هذه البطولة ، ويعد ثاني لاعب عربي يحقق مونديال الأندية بعد المغربي أشرف حكيمي، الذي حصل على لقب البطولة رفقة ريال مدريد في عام 2017.

كما بات صلاح ثالث لاعب مصري ينال شرف المشاركة في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق ونجح الثنائى حسين الشحات ويحيى نادر فى تحقيق هذا الإنجاز فى النسخة الماضية مع العين الإماراتى.
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