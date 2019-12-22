مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الأحد، 22-12-2019، إقامة العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها كأس السوبر الإيطالي في الرياض.



ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد، 22-12-2019، في التقرير التالي:



كأس السوبر الإيطالي



يوفنتوس X لاتسيو - 06:45 مساءً - السعودية الرياضية 1/ السعودية الرياضية 3.



الدوري الإنجليزي:



واتفورد X مانشستر يونايتد مساءً - 04:00 - بي إن سبورتس 2.



توتنهام هوتسبير X تشيلسي - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.



الدوري الإسباني:



ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.



ريال مدريد X أتلتيك بيلباو - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.



الدوري الإيطالي:



أتالانتا X ميلان 01:30 ظهرًا - بي إن سبورتس 4.



ساسولو X نابولي 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.