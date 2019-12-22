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رئيس التحرير
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:06 ص
بنزيما مهاجم ريال
بنزيما مهاجم ريال مدريد
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إسراء أشرف
يشهد اليوم، الأحد، 22-12-2019، إقامة العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها كأس السوبر الإيطالي في الرياض.

ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد، 22-12-2019، في التقرير التالي:

كأس السوبر الإيطالي

يوفنتوس X لاتسيو - 06:45 مساءً - السعودية الرياضية 1/ السعودية الرياضية 3.

الدوري الإنجليزي:

واتفورد X مانشستر يونايتد مساءً - 04:00 - بي إن سبورتس 2.

توتنهام هوتسبير X تشيلسي - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني:

ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد X أتلتيك بيلباو - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي:

أتالانتا X ميلان 01:30 ظهرًا - بي إن سبورتس 4.

ساسولو X نابولي 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.
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