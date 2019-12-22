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رياضة

أحمد عادل عبدالمنعم يسيطر على حراسة المرمى فى المقاصة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:35 م
عادل عبدالمنعم حارس
عادل عبدالمنعم حارس المقاصة
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عمرو الحلوانى
تأكد مشاركة أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة خلال مواجهة نادي مصر المقرر إقامتها بعد غد " الثلاثاء " فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز .

ونجح عادل عبدالمنعم فى الظهور بمستوى مميز خلال مواجهة الفريق الماضية أمام طنطا واستطاع التصدى للعديد من الكرات الخطرة ولعب دورا مهما فى تعادل المقاصة .

وكانت الجولات الماضية شهدت تواجد محمود حمدى بشكل مستمر فى حراسة مرمى المقاصة فى ظل غياب عادل عبدالمنعم ولكن سرعان ما عاد عبدالمنعم إلى حسابات الجهاز الفنى للفريق الفيومى بقيادة ميدو نتيجة الخبرات الكبيرة التى يمتلكها واخترق التشكيل الأساسى مرة أخرى .

ويعيش المقاصة أياما صعبة للغاية تحت قيادة ميدو بعد أن تلقى الفريق 3 هزائم متتالية أمام حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى فضلا عن تعادله الأخير أمام طنطا مما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند 8 نقاط محتلا بها مركز متأخر بجدول ترتيب الدوري.
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