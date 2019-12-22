AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد اعتبارا من الثلاثاء المقبل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:52 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتعرض مصر خلال الفترة ما بين 24 ديسمبر  إلى 27 ديسمبر  لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم وحتى نهاية الفترة.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأثرية خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الأحد على القاهرة والوجه البحري من 9 إلى ۱۸ السواحل الشمالية من 9 إلى ۱۸ شمال الصعيد من ۲۰ إلى ۱۹ جنوب الصعيد من ۲۳ إلى ۲۲.

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحذير من الأرصاد: رياح مثيرة للرمال وانخفاض بدرجات الحرارة الـ 48 ساعة المقبلة

تعيين هشام طاحون رئيسًا جديدًا لـ الأرصاد الجوية

حذرت المصريين من موجة برد قارصة..الأرصاد: طقس غدٍ غير مستقر .. ارتدوا الملابس الشتوية وابتعدوا عن هذه الأماكن

الأرصاد: أمطار وسحب على أغلب الأنحاء.. ورياح مثيرة للأتربة

تساقط كثيف للأمطار على القاهرة والجيزة.. فيديو وصور

شاهد.. سقوط الأشجار بسبب الرياح الشديدة في العبور.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

قرار جديد من المحكمة بشأن محاكمة 213 متهما في قضية كتائب حلوان

عاجل.. أسماء نواب الوزراء الجدد بعد حلفهم اليمين الدستورية

لعنة الجيم.. النيران تلتهم فتاة وصالتين رياضيتين بالجيزة خلال شهر واحد

شاهد.. الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية خلال تأدية اليمين للوزراء الجدد

عاجل| الرئيس السيسي يشهد أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية

شبيهة جوهرة | عارضة أزياء تثير الجدل بإطلالة جريئة أمام الأهرامات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة جوهرة | عارضة أزياء تثير الجدل بإطلالة جريئة أمام الأهرامات

حفاظا على المظهر الجمالي.. حي العجوزة يشن حملة لقص وتقليم الأشجار بالشوارع

أبيض مكشوف.. شاهد| زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة