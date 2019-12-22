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انتبه | 5 طرق بسيطة لـ وقف نزيف الأنف في دقائق

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:21 م
انتبه .. 5 طرق بسيطة
انتبه .. 5 طرق بسيطة لـ وقف نزيف الأنف في دقائق
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رضوى حسام
العديد من الأشخاص يتعرضون لـ نزيف الأنف، والذي يحدث نتيجة لأسباب متعددة منها التعرض لحادث أو قد يكون هناك سبب طبي.

في كل الأحوال سيكون من الضروري وقف النزيف فور حدوثه، كشف موقع " health line " عن طرق بسيطة لوقف نزيف الأنف لتشمل :

- ينصح البعض بأن تتكئ عندما يكون لديك نزيف في الأنف لمنع الدم من التساقط على وجهك، على الرغم من ذلك يعتبر الميل إلى الأمام قليلا هو الخيار الأفضل، وركز على التنفس من فمك بدلًا من أنفك وحاول أن تظل هادئًا.

- سوف يقوم بعض الأشخاص بإلصاق الحشوات القطنية أو الأنسجة أو حتى سدادة الأنف في محاولة لوقف النزيف، هذا في الواقع يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النزيف لأنه يهيج الأوعية أكثر ولا يوفر ضغطًا كافيًا لوقف النزيف، بدلًا من ذلك استخدم منديلًا أو قطعة قماش مبللة للقبض على الدم عند خروجه من أنفك.

- تحتوي بخاخات الاحتقان على أدوية تشد الأوعية الدموية في الأنف، هذا ليس فقط يمكن أن يخفف الالتهاب والازدحام ، بل يمكن أن يبطئ النزيف أو يوقفه، سيساعدك تطبيق ثلاث بخاخات على فتحة الأنف المصابة.

- يمكن أن يساعد الضغط على الجزء اللين من الأنف تحت عظام الأنف لمدة 10 دقائق على ضغط الأوعية الدموية والتوقف عن النزيف.

-إذا لم يتوقف نزيف الأنف بعد 10 دقائق من الضغط ، فحاول إعادة الضغط لمدة 10 دقائق أخرى، في بعض الأحيان يمكنك وضع كرة قطنية مزيلة للاحتقان في فتحة الأنف المصابة وضغط الأنف لمدة 10 دقائق لمعرفة ما إذا كان النزيف يتوقف.

إذا لم تتمكن من إيقاف النزيف بعد 30 دقيقة من الجهد أو إذا كنت تنزف كمية كبيرة ، فاطلب العلاج الطبي في حالات الطوارئ.
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