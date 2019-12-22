أمطار ورياح وبرودة .. الأرصاد تكشف موعد بدء عدم اضطراب الأحوال الجوية.. فيديو

أكد دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن اليوم هو اليوم الثاني جغرافيا لبداية فصل الشتاء مؤكدا أن الاحوال الجوية ستستمر في الإستقرار وستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية



وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد خلال تصريحات لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن الأحوال الجوية مستقرة نتيجة الشبورة المائية التي تتكون على الطرق القريب من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومحافظات الصعيد.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار ورياح محملة بالاتربة وستقل معها الرؤية الافقية على الطرق وسيكون معها احساس بانخفاض درجات الحرارة من درجتين الى ثلاث درجات.



وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 17 و 18 درجة مئوية وستتكاثر السحب المنخفضة .



وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطار غزيرة على شمال البلاد وجنوب الدلتا بينما من المتوقع أن تشهد القاهرة ومحافظات الوجه البحري أمطار متوسطة وخفيفة.