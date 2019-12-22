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أخبار العالم

شاهد.. عراب المافيا القطرية .. مباشر قطر تفضح عبد الرحمن النعيمي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:57 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

نشرت شبكة "مباشر قطر"، اليوم الأحد، تقريرًا مصورًا فضحت فيه الإرهابي الإرهابي الدولي، عبد الرحمن النعيمي، والذي يعتبر أكبر ممول للجماعات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن، ويعد الذراع الأول لبث الفتن داخل دول الخليج والمنطقة العربية.

وأبرزت "مباشر قطر" تقرير أمريكي صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، تناول علاقة المافيا القطرية بالتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية، وخاصة العلاقة الوثيقة بين أمير قطر تميم بن حمد وتنظيم القاعدة الإرهابي، وهي العلاقة التي تظهر بشدة في توفير الدوحة الحمايةَ والإقامةَ لقياداتِ هذا التنظيمِ المُلاحَقين حولَ العالم.

وقال التقرير إن النعيمي، الذي يتخذر من تركيا مقرًا له، فرضت عليه الولايات المتحدة والأمم المتحدة عقوبات عام 2013 بسبب دوره في تمويل القاعدة في العراق، مشيرًا إلى أن تقارير استخباراتية أمريكية تتهمه بتقديم ملايين الدولايات للقاعدة على مدار أكثر من 10 سنوات.

وعلى الرغم من هذا الدور المشبوه، أطلق نظام تميم سراح النعيمي بعد اعتقاله لفترة وجيزة عند زيارته للدوحة، وقام بإلغاء اسمه من على قوائم الإرهاب.



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