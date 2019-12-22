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برلمان

بعد واقعة نائبة الشرقية | مشروع قانون لتجريم إطلاق النار في الأفراح

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون اقترحه بشأن تغليظ عقوبة إطلاق النار في الأفراح والاحتفالات والمواكب، للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة، لافتا إلى أن المشروع لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس.

جاء ذلك تعليقا على واقعة إطلاق النار من قبل نائبة الشرقية نوسيلة إسماعيل، احتفالا بقراءة فاتحة ابنتها.

وأوضح فؤاد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون الحالي لا يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات، وإنما اكتفى بتجريم حمل الاسلحة الغير مرخصة.

وتابع: أن مشروع القانون يحظر الاحتفال بالأسلحة المرخصة، كما يغلظ عقوبة هذا الفعل بالحبس مدة لا تزید عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف، مشيرا إلى أن ارتكاب مثل هذا الأمر من قبل نائب برلماني يستدعي التحقيق القانوني معه ورفع الحصانة عنه.

هذا وأكدت نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لـ إطلاقها النار في الهواء كان بمناسبة زفاف ابنتها مؤكدة أن هذا السلاح مرخص ومعي ما يثبت ذلك.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه منذ أيام الإرهاب والثورة كان يتم إطلاق النيران بالمنطقة لشعور المواطنين بالأمان ولابعاد البلطجية عن المناطق التي كان بها سلاح.

وتابعت: هناك بعض الأشخاص بالدائرة أكدوا لي أنه تم رفع الحصانة عني ولا أعلم حتى الآن حقيقة هذه الأنباء.

ودخلت النائبة في مشادة مع الإعلامي سيد علي مقدم البرنامج بعد أن أكد لها أن ضرب النار وامتلاك سلاح بشكل عام هو خطأ لترد عليه النائبة أنه تم عمل مداخلة معها كنائبة في مجلس النواب وأغلقت الهاتف.
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