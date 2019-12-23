تعرف علي قيمة تخفيض أسعار السيارات في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020

أكد شادي عبد المنعم الخبير في مجال السيارات في مصر أن إلغاء الجمارك علي السيارات التركية لن يكون له تأثير كبير على أسعار السيارات في السوق المصري ولن يشعر المواطن المصري عند شراء هذه السيارات بفارق سعري كبير بسبب إلغاء جمارك السيارات التركية وبالتالي لن يؤثر الأمر في تخفيض أسعار السيارات المنافسة لها في هذه فئاتها المختلفة.





إلغاء الجمارك علي السيارات التركية







وأكد أن مبيعات السيارات في مصر من السيارات التركية الواردة للسوق المحلي نسبتها بسيطة للغاية حيث أن أعداد السيارات التركية التي تباع في مصر تقتصر فقط علي رينو ميجان renault megane 2020 و تويوتا كورولا toyota corolla 2020 و فيات تيبو fiat tipo فقط وهي السيارات محل تطبيق الغاء الجمارك بينما السيارات الأخرى مثل هوندا سيفيك التركية فلن يطبق عليها الغاء الجمارك التركية.





إلغاء الجمارك علي السيارات





