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سيارات

تعرف علي قيمة تخفيض أسعار السيارات في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:31 ص
الغاء الجمارك في
الغاء الجمارك في مصر
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اشرف عطية
أكد شادي عبد المنعم الخبير في مجال السيارات في مصر أن إلغاء الجمارك علي السيارات التركية لن يكون له تأثير كبير على أسعار السيارات في السوق المصري ولن يشعر المواطن المصري عند شراء هذه السيارات بفارق سعري كبير بسبب إلغاء جمارك السيارات التركية وبالتالي لن يؤثر الأمر في تخفيض أسعار السيارات المنافسة لها في هذه فئاتها المختلفة. 

إلغاء الجمارك علي السيارات التركية

وأكد أن مبيعات السيارات في مصر من السيارات التركية الواردة للسوق المحلي نسبتها بسيطة للغاية حيث أن أعداد السيارات التركية التي تباع في مصر تقتصر فقط علي رينو ميجان renault megane 2020 وتويوتا كورولا toyota corolla 2020 وفيات تيبو fiat tipo فقط وهي السيارات محل تطبيق الغاء الجمارك بينما السيارات الأخرى مثل هوندا سيفيك التركية فلن يطبق عليها الغاء الجمارك التركية. 

إلغاء الجمارك علي السيارات

و الجدير بالذكر أيضا أن إلغاء الجمارك للسيارات التركية لن يجعل الأسعار تقل بأقل من 1.5% فقط أي ما يصل الي 5000 جنيه من أسعار السيارة فقط وأشاروا الي أن هذه النسبة من الخصومات يمكن للشركات تقديمها من الأساس في صورة عروض بدون الغاء الجمارك.
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