الحياة.. أحمد عادل عبد المنعم يتغزل في زوجته على إنستجرام

نشر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الأهلي السابق والمقاصة الحالى صورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصورة "انستجرام" .





وظهر أحمد عادل عبد المنعم برفقة زوجته ناريمان في اطلالة انيقة حيث ارتدى بدلة كلاسيك باللون الزيتى، وارتدت زوجته الحجاب مع فستانا باللون الأسود، وعلق على الصورة قائلًا "الحياة" ونالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



ويشارك أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة خلال مواجهة نادي مصر المقرر إقامتها بعد غد " الثلاثاء " فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز .



وكانت الجولات الماضية شهدت تواجد محمود حمدى بشكل مستمر فى حراسة مرمى المقاصة فى ظل غياب عادل عبدالمنعم ولكن سرعان ما عاد عبدالمنعم إلى حسابات الجهاز الفنى للفريق الفيومى بقيادة ميدو نتيجة الخبرات الكبيرة التى يمتلكها واخترق التشكيل الأساسى مرة أخرى .



ويعيش المقاصة أياما صعبة للغاية تحت قيادة ميدو بعد أن تلقى الفريق 3 هزائم متتالية أمام حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى فضلا عن تعادله الأخير أمام طنطا مما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند 8 نقاط محتلا بها مركز متأخر بجدول ترتيب الدوري.



