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سيارات

في ظل تراجع المبيعات | لاند روفر ديسكفري land rover discovery في مصر بمحرك صغير

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:09 ص
land rover discovery
land rover discovery
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اشرف عطية

أعلنت شركة لاند روفر في مصر عن طرحها سيارة ديسكفري الجديدة في السوق المصري land rover discovery بمحرك مختلف صغير الحجم وهو محرك 4 سلندر 2000 سي سي يتوفر بجانب المحرك الأساسي 3000 سي سي 6 سلندر ، وقالت الشركة ان السيارة بالمحرك الصغير تقدم بسعر مليون و850 ألف جنيه بينما يبلغ سعر السيارة بالمحرك الأكبر 2 مليون و390 ألف جنيه.

land rover discovery

وتأتي السيارة الجديدة land rover discovery بمحرك جديد 2000 سي سي ملحق به تيربو بقوة 300 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات ونظام دفع رباعي ، وتقدم السيارة في مصر بالعديد من التجهيزات التي تشمل مصابيح أمامية ليد وعجلة قيادة قابلة للتعديل ومرايا كهربائية وتعديل للمقاعد مع ذاكرة تخزين الأوضاع وتكييف أوتوماتيك و 14 سماعة.
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