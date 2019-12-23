أول رد من البرلمان بعد إطلاق النائبة نوسيلة النار في فرح ابنتها.. فيديو

علق المهندس صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عن واقعة إطلاق نائبة النار في فرح ابنتها.





وأوضح "حسب الله"، في مداخلة هاتفية عبر شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي: "لا أعلم طبيعة الواقعة، ولكن سمعت النائبة خلال المداخلة تسأل أنت بتكلمني كبرلمانية ولا كمواطنة، مفيش حاجة اسمها مواطن ومواطن بشرطة أي نائب هو مواطن".





وأكد : "نحن كنواب انتخبنا من أجل خدمة المواطنين، يجب على النواب التريث في الكلام، والتحدث بحكمة وأن ينتهز الفرصة في توضيح وجهات النظر".





هذال وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو للنائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، وهي تطلق خرطوش من شرفة منزلها أثناء خطبة ابنتها.





وأكدت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لـ إطلاقها النار في الهواء كان بمناسبة زفاف ابنتها، مؤكدة أن هذا السلاح مرخص ومعي ما يثبت ذلك.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه منذ أيام الإرهاب والثورة كان يتم إطلاق النيران بالمنطقة لشعور المواطنين بالأمان ولابعاد البلطجية عن المناطق التي كان بها سلاح.





وتابعت: هناك بعض الأشخاص بالدائرة أكدوا لي أنه تم رفع الحصانة عني ولا أعلم حتى الآن حقيقة هذه الأنباء.



