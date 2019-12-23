AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أول رد من البرلمان بعد إطلاق النائبة نوسيلة النار في فرح ابنتها.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:37 ص
نائبة تطلق النار
نائبة تطلق النار
Advertisements
عبد العزيز جمال
علق المهندس صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عن واقعة إطلاق نائبة النار في فرح ابنتها.

وأوضح "حسب الله"، في مداخلة هاتفية عبر شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي: "لا أعلم طبيعة الواقعة، ولكن سمعت النائبة خلال المداخلة تسأل أنت بتكلمني كبرلمانية ولا كمواطنة، مفيش حاجة اسمها مواطن ومواطن بشرطة أي نائب هو مواطن".

وأكد : "نحن كنواب انتخبنا من أجل خدمة المواطنين، يجب على النواب التريث في الكلام، والتحدث بحكمة وأن ينتهز الفرصة في توضيح وجهات النظر".

هذال وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو للنائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، وهي تطلق خرطوش من شرفة منزلها أثناء خطبة ابنتها.

وأكدت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لـ إطلاقها النار في الهواء كان بمناسبة زفاف ابنتها، مؤكدة أن هذا السلاح مرخص ومعي ما يثبت ذلك.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه منذ أيام الإرهاب والثورة كان يتم إطلاق النيران بالمنطقة لشعور المواطنين بالأمان ولابعاد البلطجية عن المناطق التي كان بها سلاح.

وتابعت: هناك بعض الأشخاص بالدائرة أكدوا لي أنه تم رفع الحصانة عني ولا أعلم حتى الآن حقيقة هذه الأنباء.

ودخلت النائبة في مشادة مع الإعلامي سيد علي مقدم البرنامج بعد أن أكد لها أن ضرب النار وامتلاك سلاح بشكل عام هو خطأ لترد عليه النائبة أنه تم عمل مداخلة معها كنائبة في مجلس النواب وأغلقت الهاتف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحل مشاكل العشوائيات..إسكان النواب تكشف وحدات الإسكان الاجتماعي للحالات الحرجة.. فيديو

شاهد .. نائبة الشرقية تضرب نار في فرح بنتها وتؤكد: "مرخص"

موقف القانون.. أول رد برلماني على إطلاق نائبة الشرقية النار في فرح ابنتها

بعد واقعة نائبة الشرقية | مشروع قانون لتجريم إطلاق النار في الأفراح

أخبار اليوم | رسائل الرئيس السيسي لـ الوزراء والنواب الجدد | حبس زوجة شادى محمد 3 سنوات

ترشيحاتنا

سبب في دخول الجنة والعتق من النار.. تعرف على فضل قول لا إله إلا الله

فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده

متى تغطي المرأة رأسها أمام الطفل.. الإفتاء: لا يشترط البلوغ| فيديو

البيئة تكشف حقيقة الأصوات المرعبة بـ الساحل الشمالي .. شاهد

أحمد موسى عن استقبال غادة والي لـ وزيرة التضامن الجديد: من بيت شبعان.. فيديو

اخبار الفن .. مطربة شهيرة تكشف اتهامها بفضح الفنانين .. صورة نادرة لوالد عادل إمام .. حقيقة طلاق حنان ترك بسبب فيفي عبده

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

حبس زوجة اللاعب شادى محمد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بسرقة شقته

أخبار النادي الأهلي | الأحمر يلتقي ليفربول | تعثر المفاوضات مع النيجيري أنطوني اكبوتو

أخبار الرياضة | تعليق مؤثر من شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات | الزمالك يفاوض وليد أزارو

أول رد من البرلمان بعد إطلاق النائبة نوسيلة النار في فرح ابنتها.. فيديو

نادي الزمالك يتواصل مع وليد أزارو للتعاقد معه ردًا على صفقة كهربا للأهلى

فضيحة | ماركة غسالات شهيرة تتحول إلى قنبلة موقوتة حال تركتها في الكهرباء

حبس زوجة شادي محمد.. قصة المدافع والحسناء من الكوشة إلى التخشيبة

FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. وبيراميدز الأحق بلقب الموسم الماضي.. ومصطفى يونس يرد

المبادئ أولا.. سيد عبدالحفيظ يعاقب لاعب الأهلي الصاعد بالتدريب مع فريق الشباب

شاهد .. نائبة الشرقية تضرب نار في فرح بنتها وتؤكد: "مرخص"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها