اتفاق تاريخي بين السعودية والكويت لـ حقلي نفط الوفرة والخفجي في هذا التوقيت

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إن الكويت والسعودية قد تتوصلان إلى اتفاق بحلول نهاية هذا العام لتجديد إنتاج النفط في المنطقة المحايدة المشتركة على طول الحدود بينهما، وفق ما أوردت شبكة بلومبرج الأمريكية.



وفي المنطقة المحايدة، والتي تم أغلقت منذ أكثر من أربع سنوات، يمكن أن تنتج ما يصل إلى 500،000 برميل يوميا. توقف حقلي الوفرة والخفجي في المنطقة عن الضخ بسبب الخلافات بين البلدين.



وقال الفاضل للصحفيين في الكويت على هامش اجتماع لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوبك" :" نأمل أن تنتهي الأمور بحلول نهاية العام وأن تعود الأمور إلى طبيعتها. وقال أمس الاحد إن الاستئناف الفعلي للانتاج سيعتمد على قرار سياسي واتفاق نهائي".



ذكرت صحيفة القبس الكويتية نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان سيزور الكويت يوم الثلاثاء للتوقيع على اتفاق بشأن إعادة الإنتاج. وقال التقرير إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لاستئناف الإنتاج.



الاتفاق على البدء في ضخ النفط من جديد قد يؤثر على أسعار النفط الخام وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو في الطلب. ومع ذلك ، حتى في حالة إعادة بدء الإنتاج ، لن تضيف المنطقة النفط إلى الأسواق العالمية لأن الدولتين تلتزمان بحدود الإنتاج بموجب التزام من منظمة الدول المصدرة للنفط ، على حد تعبير شخص مطلع على مايجري داخل أروقة صنع القرار بالسعودية.

