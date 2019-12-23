5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور حول أزمات نادي الزمالك

أطلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 5 تصريحات مثيرة حول العديد من الأزمات التي تواجه القلعة البيضاء في الساعات الماضية.
ويرصد "صدى البلد" التصريحات الخمس المثيرة التي أطلقها مرتضى منصور مع الإعلامي أحمد الشريف عبر برنامجه ملعب الشريف الذي يبث على شاشة قناة الحدث اليوم في التقرير التالي:
1- أزمة المستحقات
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم يتبقى لهم مستحقات بقيمة 12 مليون جنيه بواقع مستحقات كمقدمات عقود بقيمة 7 ملايين جنيه و5 ملايين أخرى مرتبات لهذا الشهر.
وأردف مرتضى منصور: حدثت انفراجة كبيرة وقبل يوم الخميس المقبل ستسدد جميع مستحقات لاعبي كرة القدم والسلة والطائرة واليد.
2- تسريب العقود
قال مرتضى منصور أن ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة هو الذي اخترق نظام اتحاد الكرة وحصل على نسخة من عقود لاعبي الزمالك وكل لاعبي مصر بمساعدة أبو المعاطي زكي وعبد الناصر زيدان.
وكشف أنه ابلغ عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة بهذا الأمر مؤكد أنه تقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة حول هذه الواقعة التي شهدت تسريب عقدى المغربى خالد بوطيب والحارس الدولى محمد عواد .
3- السوبر الإفريقي:
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الموقف النهائي للقلعة البيضاء من خوض مباراة السوبر الأفريقي في قطر بعد توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الأفريقي و دولة قطر والمقرر لها الرابع عشر من فبراير المقبل بالدوحة أمام الترجى التونسى بطل نسخة دوري أبطال أفريقيا.
قال مرتضى منصور : قرارنا بشكل نهائي بعدم لعب اللقاء، هذا قرار مجلس إدارة بالإجماع ولا يوجد تراجع عنه.
وأضاف مرتضى منصور: "ولكن في الوقت ذاته القرار أيضا قرار الدولة والدولة لها القرار النهائي.
4- تامر عبدالحميد:
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تامر عبدالحميد، نجم النادي الأبيض السابق، بسبب تصريحات الأخير خلال الفترة الماضية ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء.
وقال رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية: "ليه ولاد النادي لما يمشوا من النادي بيهاجموه".
وتابع مرتضى منصور: "مين تامر عبدالحميد اللي بيشتم على الزمالك ده".
5- محمود فتح:
وتطرق مرتضى منصور للحديث عن أزمة مستحقات محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق، قائلا: "فتح الله المفروض ملوش فلوس عندى، الفلوس كانت عند ممدوح عباس ومع ذلك دفعتهم، لتجنب دخول النادي في أي أزمة وخصم نقاط من الفريق الأبيض فى مشواره سواء بالدوري أو دوري أبطال افريقيا.
ويرصد "صدى البلد" التصريحات الخمس المثيرة التي أطلقها مرتضى منصور مع الإعلامي أحمد الشريف عبر برنامجه ملعب الشريف الذي يبث على شاشة قناة الحدث اليوم في التقرير التالي:
1- أزمة المستحقات
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم يتبقى لهم مستحقات بقيمة 12 مليون جنيه بواقع مستحقات كمقدمات عقود بقيمة 7 ملايين جنيه و5 ملايين أخرى مرتبات لهذا الشهر.
وأردف مرتضى منصور: حدثت انفراجة كبيرة وقبل يوم الخميس المقبل ستسدد جميع مستحقات لاعبي كرة القدم والسلة والطائرة واليد.
2- تسريب العقود
قال مرتضى منصور أن ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة هو الذي اخترق نظام اتحاد الكرة وحصل على نسخة من عقود لاعبي الزمالك وكل لاعبي مصر بمساعدة أبو المعاطي زكي وعبد الناصر زيدان.
وكشف أنه ابلغ عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة بهذا الأمر مؤكد أنه تقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة حول هذه الواقعة التي شهدت تسريب عقدى المغربى خالد بوطيب والحارس الدولى محمد عواد .
3- السوبر الإفريقي:
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الموقف النهائي للقلعة البيضاء من خوض مباراة السوبر الأفريقي في قطر بعد توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الأفريقي و دولة قطر والمقرر لها الرابع عشر من فبراير المقبل بالدوحة أمام الترجى التونسى بطل نسخة دوري أبطال أفريقيا.
قال مرتضى منصور : قرارنا بشكل نهائي بعدم لعب اللقاء، هذا قرار مجلس إدارة بالإجماع ولا يوجد تراجع عنه.
وأضاف مرتضى منصور: "ولكن في الوقت ذاته القرار أيضا قرار الدولة والدولة لها القرار النهائي.
4- تامر عبدالحميد:
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تامر عبدالحميد، نجم النادي الأبيض السابق، بسبب تصريحات الأخير خلال الفترة الماضية ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء.
وقال رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية: "ليه ولاد النادي لما يمشوا من النادي بيهاجموه".
وتابع مرتضى منصور: "مين تامر عبدالحميد اللي بيشتم على الزمالك ده".
5- محمود فتح:
وتطرق مرتضى منصور للحديث عن أزمة مستحقات محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق، قائلا: "فتح الله المفروض ملوش فلوس عندى، الفلوس كانت عند ممدوح عباس ومع ذلك دفعتهم، لتجنب دخول النادي في أي أزمة وخصم نقاط من الفريق الأبيض فى مشواره سواء بالدوري أو دوري أبطال افريقيا.