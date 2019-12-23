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رياضة

السويسري فايلر يشيد بلاعبي إنبي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أشاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلاعب إنبي محمد شريف.

وقال فايلر للجهاز المعاون إن محمد شريف لاعب جيد جدا ويملك حلولا فردية مميزة بجانب أنه قادر على الانصهار في طريقة اللعب الجماعي .

وأضاف أن خروج للعب معارًا في إنبي ستمنحه خبرات كثيرة ستفيده كثيرًا بعد عودته للأهلي مع نهاية الموسم.

ويقدم محمد شريف مستوى جيد ورائع مع إنبي الموسم الحالي.
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