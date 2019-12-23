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رياضة

مران الزمالك اليوم.. الونش يشارك فى التدريبات الجماعية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:46 م
الونش
الونش
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
شارك محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم في التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي عقب تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة مازيمبي.

وشارك الونش في تدريبات الكرة مع الفريق اليوم بشكل طبيعي خلال المران لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وغاب الونش عن مباريات الزمالك الأخيرة فى الدورى المصري والتى اعتمد فيها كارتيرون على الثنائى محمود علاء ومحمد عبدالغنى.

ويعد محمود حمدى الونش من العناصر الأساسية التى كان يعتمد عليها الصربى ميتشو قبل رحيله عن القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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