كاف يستقر على تغيير موعد انطلاق الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على تغيير موعد خوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية بداية من النسخة المقبلة المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021 .



وأكد كاف أن إعادة إقامة الأمم الإفريقية فى شهر يناير هو الأفضل على الإطلاق بدلا من إقامة فى شهر يونيو مثلما كان الحال فى البطولة السابقة التى تم إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضى .



ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الإفريقي القرار النهائى بشأن تغيير موعد الأمم الإفريقية خلال اجتماع المكتب التنفيذى المقبل .



كان كاف قد أعلن القوائم النهائية لاختيار أفضل لاعب أفريقي وأفضل مدرب وأفضل منتخب وأفضل لاعب داخل القارة الأفريقية فى عام 2019.



وضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة 3 لاعبين وهم، طارق حامد (مصر والزمالك)، وأنيس البدري (تونس والترجي)، ويوسف البلايلي (الجزائر والترجي / أهلي جدة).



ويتنافس المنتخب الجزائرى مع السنغال ومدغشقر على جائزة أفضل منتخب إفريقي .





