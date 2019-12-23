أول تعليق من نجل جمال خاشقجي بعد الحكم بإعدام قاتلي والده

علق صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي المقتول، جمال خاشقجي، على قرار القضاء السعودي بإعدام 5 متهمين في قتل والده بتركيا.



وكتب صلاح خاشقجي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له".



وكان المتحدث باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان، أعلن في مؤتمر صحفي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.



كما لفت إلى أن ممثلين من تركيا، وعن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية. وأوضح أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي.



وأصدرت النيابة السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص، وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنّها قرّرت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق، أحمد العسيري، بعد التحقيق معه إثر اتهامه، وعدم توجيه أي اتهام لسعود القحطاني.



وقالت في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحفي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف، حسبما ذكرت قناة العربية السعودية.