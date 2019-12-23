رئيس جامعة المنصورة يتفقد تجديدات العناية المركزة بمستشفى الباطنة التخصصي

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة عمليات التطوير والتجديدات لبعض الوحدات بمستشفى الباطنة التخصصي .



ورافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية والدكتورة مها ماهر مدير المستشفى ،الدكتور حازم حكيم نائب مدير المستشفى و اسامة موسى أمين عام الجامعة .



وتفقد رئيس الجامعة خلال الزيارة تجديدات العناية المركزة ، العناية المتوسطة كما تفقد وحدات قسطرة القلب ووحدة المناظير، وقدمت الدكتورة مها ماهر عرضا عن ما تم انجازه الإنشاءات والتجهيزات الاساسية للمبنى الجديد الملحق بمستشفى الباطنة .



وأشاد رئيس الجامعة بالتجهيزات والتجديدات الخاصة بمستشفى الباطنة وبالمستوى المتميز للتجهيزات والالتزام بالجدول الزمنى والجهود التي بذلت لتوفير المستلزمات والمعدات اللازمة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة لخدمة المرضى بكافة أقسام ووحدات مستشفى الباطنة التخصصى.