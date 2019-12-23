2019 عام الإنجازات المصرية في الكاراتيه

شهد عام 2019 تحقيق منتخب مصر للكاراتيه العديد من الإنجازات في مختلف المحافل التي تمت المشاركة فيها.



ومن جانبه أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن ما تحقق من إنجاز يعود إلى التخطيط المدروس من قبل مجلس الإدارة، والتعاون الملموس بين الجميع واعدا الجماهير بتحقيق المزيد من الألقاب في عام 2020.



أضاف أن مجلس الإدارة حرص طوال الفترة الماضية على تذليل كافة العقبات أمام جميع اللاعبين، وسيتم بذل قصارى الجهد في العام المقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات.



وفيما يلي حصيلة ما حققه لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه خلال عام 2019.



في شهر يناير .. شارك لاعبونا في بطولة البريميرليج بفرنسا، وفازت جيانا فاروق بالفضية ، بينما جاءت البرونزية من نصيب منة شلبي، ومحمد رمضان.



وفي شهر فبراير، خاض لاعبونا بطولة إفريقيا للمنطقة الأولى بالمغرب، وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب نورهان سلامة ومصطفى رفعت وشروق الحناوي وبسملة محمود وعمر عبد الخالق وشهد أحمد ومحمود جابر وروان جمال ويوسف طاهر وياسمين الجويلي ويوسف عماد ونور إيهاب وأحلام حمدي وندا خالد وكريم أيمن وعبد المنعم الصاوي.



بينما جاءت الميداليات الفضية من نصيب أسماء مجدي وشهد إيهاب وشروق أحمد وفرح طارق ومحمد عادل ومحمد إبراهيم وأحمد طارق وسعد محمد ومهاب عزت وحازم أحمد ونورسين محمد ومصطفى كيلاني وعلي سيد ويوسف محمد.



أما الميداليات البرونزية فجاءت من نصيب طارق محمد وعبد الرحمن حمدي وصلاح طارق ومصطفى عصام وإسلام منصور ومحمود عبد العزيز وريم محمد وسارة سامي ونيرة علاء ونورهان بدر وأحمد أيمن وريتاج صبحي وسارة للو ودهب ياقوت وهايدي هشام وفراس أسامة ومؤمن أحمد.



وتواصلت إنجازات نجوم منتخب مصر في شهر فبراير أيضا بعد المشاركة في بطولة البريميرليج بدبي، حيث فازت فريال أشرف بالذهبية وجيانا فاروق بالفضية، وجاءت البرونزية من نصيب منة شعبان وريم أحمد.



وفي نفس الشهر، تمت المشاركة في بطولة السيرياس إيه سالزبورج بالنمسا حيث فازت شيماء أبو اليزيد بالذهبية، وجاءت الفضية من نصيب علي الصاوي، أما البرونزية فقد فازت بها جيانا فاروق ومالك جمعة.



وخاض لاعبو الفراعنة غمار بطولة البريمرليج بالرباط المغربية في شهر إبريل، وفاز علي الصاوي بالذهبية، وحققت جيانا فاروق ورضوى سيد الميدالية الفضية، بينما جاءت البرونزية من نصيب عبد الله هشام.



وشارك اللاعبين في بطولة السيرياس إيه بتركيا في شهر مايو، وحققت شهد إيهاب وأسماء مجدي وآية هشام برونزية كاتا جماعي، وحقق الثنائي عبد الله هشام وعبد الله ممدوح البرونزية أيضا في الفردي.



وفي شهر يونيو، شاركوا في بطولة البريمييرليج بالصين، وفاز لاعبونا بميداليات برونزية من نصيب علي الصاوي ورضوى سيد وريم أحمد.



وتواصلت الإنجازات باتحاد الكاراتيه في شهر يوليو أثناء المشاركة ببطولة إفريقيا ببتسوانا، حيث جاءت الذهبيات من نصيب علي الصاوي وطه طارق بالإضافة كوميتيه جماعي رجال، وكريم وليد وجيانا فاروق ومحمود جابر وحازم أحمد وشروق أحمد الحناوي وياسمين الجويلي ونورسين محمد ونور أكرم.



أما الميداليات الفضية فجاءت من نصيب كاتا جماعي رجال وأحمد أشرف ومالك جمعة وعبد الله ممدوح وسارة عاصم ورضوى سيد.

وجاءت الميداليات البرونزية من نصيب ياسمين عطية وفريال أشرف ومنة شعبان ومحمد حسن وأحمد أيمن

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وفي دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بالمغرب، حقق لاعبونا ذهبيتين من نصيب مالك جمعة وياسمين حمدي عطية.



وجاءت الميداليات الفضية من نصيب أحمد أشرف، وسارة عاصم وعبد الله ممدوح ورضوى سيد وفريال أشرف ومنة شعبان وكاتا جماعي رجال وسيدات.



أما الميداليات البرونزية فحصل عليها جيانا فاروق وعلي سيد وطه طارق وكوميتيه جماعي رجال.



وفي بطولة البريميرليج باليابان في شهر سبتمبر، فازت جيانا فاروق بالميدالية الذهبية.



وفي نفس الشهر، تمت المشاركة في بطولة السيرياس إيه بشيلي، وفازت جيانا فاروق بالذهبية، فيما حصلت فريال أشرف على البرونزية.



وفي شهر أكتوبر، خاض لاعبونا بطولة البريمييرليج بروسيا وحقق علي الصاوي الفضية.



وكان الإنجاز الأكبر لاتحاد الكاراتيه والذي ترك بصمة واضحة في أذهان الجميع حتى أنه نال تكريما خاصا من الرئيس عبدالفتاح السيسي هو تحقيق صدارة بطولة العالم للناشئين والشباب التي أقيمت بتشيلي في شهر أكتوبر.



وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب بسملة حسن وياسمين الجويلي وأحمد أيمن لطفي وحازم أحمد وطه طارق محمود وفريال أشرف وكاتا جماعي ناشئين.



أما الميداليات الفضية ففاز بها محمد حسين وفاطمة عبد الناصر سرور وحسام مختار وكاتا جماعي ناشئات.



أما الميداليات البرونزية فجاءت من نصيب وليد كريم ونور إيهاب أبو شويكة ومحمود جابر منصور ويوسف عماد محمود ومؤمن أحمد سعيد وعبد الله هشام مصطفى وعبد الله ممدوح حنفى وأحلام يوسف.



وعقب ذلك الإنجاز العالمي، انتزع الاتحاد المصري للكاراتيه صدارة الترتيب العالمي للاتحادات الدولية وفقا لإحصائية الاتحاد الدولي للعبة.



أما آخر البطولات الدولية التي تم المشاركة فيها كانت في شهر نوفمبر بالمشاركة في بطولة البريمييرليج بمدريد حيث فازت ياسمين عطية بالذهبية، بينما حصلت رضوى سيد على البرونزية.