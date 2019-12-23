حسام البدري يضم البرنس لجهاز المنتخب | تفاصيل

شهدت مواجهة النادي الأهلي والإتحاد السكندري حضور ناصر البرنس مالك محل المأكولات الشهير، البرنس".



وانتهى الشوط الأول الذي يجمع النادي الأهلي بمنافسه الاتحاد السكندري بتقدم الأحمر بهدف دون رد بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد القاهرة الدولي في إطار الأسبوع العاشر بالدوري الممتاز.



وتواجد "البرنس" في المقصورة الرئيسية من استاد القاهرة واللافت في الأمر أنه جلس بجوار الجهاز الفني لمنتخب مصر الذي حضر هو الآخر لمتابعة تلك المباراة.



وحضر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ومعه مساعدين سيد معوض وطارق مصطفى.