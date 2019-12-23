أول تعليق من الإمارات على الأحكام الصادرة ضد المتهمين بقتل جمال خاشقجي

في أول تعليق على الأحكام الصادرة ضد المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الِإمارات إن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل خاشقجي تؤكد التزام المملكة العربية السعودية و حرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح و المصداقية وبشكل كفل لكافة الأطراف حقوقها القانونية.





وقال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن "تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.





وأكد قرقاش "وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار و أمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم"، مشددا على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.





كانت النيابة العامة السعودية وجهت، اليوم الاثنين، اتهامات إلى 11 شخصا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم.



