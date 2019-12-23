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أخبار العالم

بعد الحكم ببراءته | ما هو مصير سعود القحطاني من قضية خاشقجي؟

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:30 م
سعود القحطاني
سعود القحطاني
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سعيد العربي
حسمت النيابة السعودية، اليوم الاثنين، موقف أحمد عسيري، وسعود القحطاني، والقنصل السعودي السابق في إسطنبول محمد العتيبي، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي.

وقال المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفي إنه تم الإفراج عن أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقًا، بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه.

وأوضح أن المحكمة قررت حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة من بينهم المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، بالإضافة إلى القنصل السعودي في تركيا، محمد العتيبي، بعد أن ثبت عدم وجوده داخل القنصلية وقت مقتل "خاشقجي".

وأضاف خالد بن بندر: أنه "لم تظهر لدى الحكومة السعودية أدلة ملموسة على ما فعله سعود القحطاني، بشأن الواقعة"، معتبرًا أنه "قد تكون هناك صلات محتملة، ولكن لم تتم إدانته بأي شيء".

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر الأول العام الماضي، غضبًّا عالميًّا.

وبعدما قدمت السلطات السعودية روايات متضاربة ومتعددة لما حصل مع خاشقجي، أقرت بأنه جرى قتله وتقطيع جثته، بعد مقال إنه "فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة".
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