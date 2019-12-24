تفاصيل أحكام النيابة السعودية في قضية مقتل خاشقجي.. تركيا ترفض ونجل القتيل يشيد بالعدالة.. ردود فعل دولية تشيد بالرياض.. والقحطاني يحتفل ببراءته

لهذا السبب لم تعلن المملكة أسماء المحكوم عليهم بالإعدام

الولايات المتحدة: المحاكمة السعودية خطوة مهمة

السعودية: تركيا لم تتعاون مع التحقيقات

أعلنت النيابة العامة السعودية استكمال التحقيقات في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.





وكشفت النيابة عن توجيه الاتهام إلى 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم، وسجن 11 آخرين 24 عامًا، وحفظ الدعوى بحق 10 أشخاص.

تفاصيل المحاكمة



لماذا لم تعلن أسماء المحكوم عليهم بالإعدام؟

ردود الفعل

تركيا

نجل خاشقجي

الولايات المتحدة

الإمارات

القحطاني يحتفل

نظم سعود القحطاني، أمس، الاثنين، قصيدة بعد صدور بيان النيابة العامة بشأن براءته في قضية وفاة الصحافي، جمال خاشقجي.





وأثارت أحكام النيابة السعودية العديد من ردود الفعل الدولية والإقليمية في القضية التي شغلت العالم خلال أشهر من العام الجاري.وأضافت النيابة العامة أنه لم تثبت أي أدلة إدانة ضد سعود القحطاني، فيما تم الإفراج عن أحمد عسيري والقنصل محمد العتيبي.وفي وقت سابق، أعلن النائب العام السعودي أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى جميع الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.أوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية.وقال إن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.وأضاف أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلًا عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حضروا جلسات القضية.وجاء قرار إعدام الخمس متهمين شمل، سجن 3 متهمين آخرين لمدة 24 عامًا، حيث قالت النيابة العامة السعودية، إن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل في قضية خاشقجي.وأضافت النيابة العامة السعودية، أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم يتم توجيه أي تهمة له، كما تم التحقيق مع جميع المشتبه بهم في القضية.كما تم الإفراج عن أحمد عسيري لعدم وجود أدلة تدينه بالشق العام والخاص.وأشار المتحدث إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي محمد العتيبي بعد أن أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.اهتمت وسائل إعلامية بسبب عدم الإعلان عن أسماء الـ5 أشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وفي هذا الشأن، يقول وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح بن شلعان، إن عدم إعلان النيابة العامة عن هوية المحكوم عليهم في قضية مقتل جمال خاشقجي، جاء استنادًا إلى المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تَحظُر إعلان الأسماء، مشيرًا إلى أن الأحكام لا زالت ابتدائية، مضيفا "حينما تكون قطعية فسيتم ذلك".وأضاف وفقا لصحيفة "عكاظ" أن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل جمال خاشقجي تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، وتابع: "من ثبتت إدانته تحقيقيًا جرى إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية فتم الإفراج عنه وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة".وأكد أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها.وأوضح بن راجح أنه "لم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف، وإذا تم الحكم قصاصا من قبل محكمة الاستئناف تم رفعها إلى المحكمة العليا استنادًا إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية".جاء رد الفعل التركي متوقعا، بالنسبة لنظام رجب طيب أردوغان الذي كان يحاول ابتزاز المملكة بشتى الطرق من خلال المتاجرة بالقضية.حيث أعلنت وزارة الخارجية التركية أن القرار الصادر عن محكمة سعودية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، "بعيد عن تلبية التطلعات".من جانبها، أكدت النيابة العامة السعودية أن السلطات التركية لم تتعاون تمامًا مع المملكة في تقديم أدلة إدانة من موقع جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.علق صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي المقتول، جمال خاشقجي، على قرار القضاء السعودي بإعدام 5 متهمين في قتل والده بتركيا.وكتب صلاح خاشقجي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بجميع مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة، الحمد لله والشكر له".علق مسئول أمريكي كبير على محاكمة قتلة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي التي أجرتها المملكة العربية السعودية.ونقلت وكالة "رويترز" عن المسئول الأمريكي الكبير قوله إن واشنطن ترى المحاكمة السعودية خطوة مهمة لمحاسبة المسئولين عن مقتل خاشقجي.قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الِإمارات إن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل خاشقجي تؤكد التزام المملكة العربية السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل لجميع الأطراف حقوقها القانونية.وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، إن "تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.وأكد قرقاش: "وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم"، مشددا على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شئون المملكة الداخلية.وتداول ناشطون سعوديون قصيدة للقحطاني حملت اسم: "براني اللي كلنا باحتكامه".وكتب القحطاني في القصيدة أبياتا قال فيها:يا الله ياللي بيدك أمر القيامة *** ويموت بأمرك خي ويعيش مولودترزقني الشكر الجميل بتمامه *** على ظهور الحق والعالم شهودليل الشكوك الحق بدد ظلامه *** والحق مهما غاب بالنصر موعودمن عالية نجد لسواحل تهامة *** تباشروا بإعلان براءة سعود