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أخبار العالم

كولومبيا: إطلاق سراح 3 مراهقين كانوا محتجزين لدى جيش التحرير الوطني

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:59 ص
كولومبيا
كولومبيا
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أ ش أ
أفادت تقارير إعلامية في كولومبيا بأنه تم إطلاق سراح ثلاثة مراهقين كان قد تم احتجازهم في وقت سابق من هذا الشهر من قبل عناصر حركة "جيش التحرير الوطني" المتمردة، وذلك بعد وساطة من قبل عدة مجموعات لحقوق الإنسان.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر - في بيان لها نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، الثلاثاء - إن المراهقين الثلاثة كانوا في صحة جيدة عندما تم تسليمهم إلى العاملين في مجال الإغاثة بمنطقة ريفية تابعة لإدارة "أراوكا".

يشار إلى أن الحكومة الكولومبية كانت قد ألغت محادثات السلام مع جيش التحرير الوطني في يناير الماضي بعد أن شنت المجموعة هجوما على أكاديمية للشرطة في العاصمة مما أسفر عن مقتل 22 شخصا.

وتعتبر حركة "جيش التحرير الوطني" هي آخر حركة تمرد ناشطة في كولومبيا في إطار النزاع الذي استمر أكثر من خمسين عاما وتورطت فيه مجموعات مسلحة وعصابات لتهريب المخدرات.
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