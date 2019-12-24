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رياضة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 24-12-2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:17 ص
الزمالك
الزمالك
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إسراء أشرف
تقام اليوم الثلاثاء، 24-12-2019، 3 مواجهات ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، أبرزهم مواجهة الإنتاج الحربي والزمالك.

ويرصد موقع "صدى البلد" الإخباري، موعد مباريات الدوري المصري اليوم، الثلاثاء، 24-12-2019، والقنوات الناقلة كالتالي..

طنطا ضد أسوان

يحل أسوان ضيفًا على نظيره طنطا، في تمام الثانية والنصف ظهرًا، بملعب طنطا، وتُنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.

نادي مصر ضد مصر المقاصة

يلتقي فريق مصر للمقاصة مع نظيره نادي مصر، في تمام الخامسة مساءً، باستاد الكلية الحربية، وتُنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت2، وتايم سبورتس.

الإنتاج الحربي ضد الزمالك

يواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي، عندما يحل ضيفًا عليه، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد السلام، وتُنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.
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