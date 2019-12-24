بعد ساسي.. الدوري السعودي يستهدف لاعب آخر من الزمالك

يسعى نادي اتحاد جدة السعودي، لتدعيم خط صفوفه، بضم الدولي محمود علاء، مدافع فريق الزمالك ومنتخب مصر، بعد فشل التعاقد مع أحمد حجازي لاعب الأهلي السابق وويست بروميتش الإنجليزي الحالي.



وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية، أن مسؤولي اتحاد جدة يريدون تعويض فشل التعاقد مع أحمد حجازي، بعد أن رفض الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب اتحاد جدة السابق، ومدرب ويست بروميتش الحالي، التفريط في خدماته، بضم مواطنه محمود علاء.



وأشارت صحيفة "المدينة"، إلى أن اتحاد جدة يفضل التعاقد مع محمود علاء، كونه يتميز بتسجيل الأهداف رغم أنّه يلعب في قلب الدفاع، وأفضل من أحمد حجازي من حيث السرعة والحركة.



ويراقب أحد أندية الدوري السعودي أيضًا فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك، حيث أشارت تقارير هناك إلى أن أهلي جدة بقيادة السويسري كريستيان جروس، يرغب في التعاقد معه.



وخاض محمود علاء 77 مباراة بقميص الزمالك في جميع البطولات، وتمكن من تسجيل 26 هدفًا وصناعة 2 آخرين، بينما خاض هذا الموسم 10 مباريات وسجل هدفين أمام إنبي وبيراميدز في الدوري المصري.



ويستعد علاء لقيادة الزمالك أمام الإنتاج الحربي، اليوم، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.



ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 8 جولات فقط حتى الآن.