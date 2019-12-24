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رياضة

دون الإعلان عن اسمه.. مهاجم الأهلي الجديد يصل القاهرة خلال أيام

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعلن الأهلي خلال أيام عن إتمام التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد لتدعيم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بناء علي طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني وذلك بعد أن تم الانتهاء من التعاقد مع محمود كهربا في صفقة انتقال حر بعد فسخ الأخير لعقده مع أفيس البرتغالي.

ومن المقرر أن يصل المهاجم الجديد للقاهرة مطلع الأسبوع المقبل للانتظام في التدريبات الجماعية للقلعة الحمراء وتقديمه لوسائل الإعلام بشكل رسمي، وقال مسئول بالأهلي أن القائمة تم حصرها للاعبين فقط جار التفاوض معهم حاليًا وإن كان الجانب المادي يعطل الصفقة نسبيًا في ظل إرتفاع القيمة السوقية للاعب الذي طلبه الجهاز الفني.

فيما يصل خلال ساعات إلي القاهرة أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش الإنجليزي إلي القاهرة ، وهذا الأمر ليس له علاقة بالتعاقد مع القلعة الحمراء ولكنه سيقضي إجازة خاصة مع أسرته.

وتلقي حجازي العديد من العروض أبرزها من أندية سعودية وإن كان الأهلي يرغب في ضمه ولكن سببان يعطلان الصفقة أولها المقابل المادي المطلوب من ويست بروميتش والذي يصل إلي 5 ملايين يورو بجانب صعوبة ضمه في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية لعدم وجود سوي مكانيين فقط للاستبدال.
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