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رياضة

باسم مرسي.. عقدة الابن الضال تطارد الزمالك أمام الإنتاج الحربي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:13 م
باسم مرسي
باسم مرسي
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محمد السعيد
تحت شعار لا بديل عن الفوز يدخل الزمالك مباراة الإنتاج الحربي، التي ستقام اليوم الثلاثاء، بحثا عن الفوز، بعدما فقد الأبيض 5 نقاط خلال آخر مباراتين في سباقه على لقب الدوري.

ويقدم الزمالك نتائج سيئة في بطولة مسابقة الدوري هذا الموسم، إذ خسر الأبيض 10 نقاط في 8 مباريات، 6 نقاط منهم كانوا على أيدي أبنائه.

نتائج الزمالك السلبية أمام أبنائه كانت أمام حلمي طولان الذي يدرب فريق أنبي، حيث خسر، أمامه 2- 1، وأمام طلائع الجيش الذي يقوده طارق يحيي بنتيجة 3-2.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم أمام أحد أبنائه، لكن هذه المرة ليس أمام مدرب، بل أمام لاعب، وهو باسم مرسي الذي عاش أفضل فتراته مع الأبيض خلال موسمي 2015، 2016، وكان أبرز نجوم الفريق.

ورحل باسم مرسي عن الزمالك نهائيا لصفوف الإنتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويخشى الزمالك تعميق جراحه في مباراة اليوم على يد باسم مرسي، بعدما توسع فارق النقاط مع الأهلي المتصدر إلى 10 نقاط.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدروي الممتاز برصيد 24 تقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع بـ 14 نقطة.
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