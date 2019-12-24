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أصل الحكاية

من الثلاثاء لـ الجمعة.. تفاصيل نوة ممطرة تضرب البلاد.. والمناطق الأكثر برودة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:29 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس بارد تضرب البلاد بدء من اليوم، الثلاثاء، وحتى يوم الجمعة القادم، مناشدة المواطنين، توخي الحذر، وارتداء الملابس الثقيلة.

اليوم هو البداية 

الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أكد أن اليوم الثلاثاء هو بداية لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتكاد تكون الشبورة المائية منعدمة مقارنة بالأيام الماضية.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن الاضطراب وحالة عدم الاستقرار في الجو ستشهد نشاطًا للرياح وانخفاضًا في درجات الحرارة وستستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

رياح محملة بالأمطار 

وفقا لتصريحات مدير مركز التنبؤات الجوية، للتلفزيون المصري، ستنشط رياح محملة بالأتربة والرمال على مختلف محافظات الجمهورية خلال اليومين القادمين.

وأضاف أن نشاط الرياح هو رياح جنوبية غربية محملة بالرمال والأتربة على أغلب محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وكل من شمال الصعيد وشبه جزيرة سيناء، وسيقل مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والطرق المكشوفة لوجود عواصف ترابية نتيجة لنشاط الرياح.

فرص لسقوط الأمطار 

يعقب نشاط الرياح خلال الـ 48 ساعة القادمين فرص كبيرة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وستكون الأمطار القادمة على القاهرة أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة، الأمطار على السواحل الشمالية ستكون ما بين المتوسطة والغزيرة.

حالة البحر 

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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