طريقة عمل الكريب بدون لبن فى أقل من 25 دقيقة





ولكن إذا كنتِ سيدتى من محبى الكريب ولا يتوفر فى مطبخك اللبن، فيمكنك فى السطور التالية معرفة طريقة عمل الكريب بدون لبن.





طريقة عمل الكريب بدون لبن



أسهل طريقة لـ عمل الكريب بدون لبن، تتضمن تحضير بعض المكونات والتى ستكون متوفرة فى مطبخك والتى تتضمن مايلي:-



- كوب دقيق

-2 كوب ماء

- 2 ملعقة كبيرة زيت

- رشة ملح

-ملعقة صغيرة سكر

- عصير ليمون

- 2 بيضة

- ملعقة صغيرة بودرة بصل

- ملعقة صغيرة بودرة ثوم

- نصف كوب شبت مفروم

- شرائح ليمون

- سالمون مدخن

- ملعقة كبيرة مستردة





طريقة تحضير الكريب بدون لبن



بعد تأكدك سيدتى من تحضير المكونات السابقة تحتاجين إلى عدة خطوات سهلة وبسيطة لتحضير الكريب ولكنها لا تتعدى 25 دقيقة ولكن قبل بداية سرد الخطوات اللازمة لعمل الكريب عليكى بداية الانتباه إلى العجينة وتركها ترتاح 10 دقائق على الأقل حتى لا تلتصق بالطاسة، كما أن فى حال الاستغناء عن اللبن لابد من إضافة البيض إلى الخليط.



أما خطوات تحضير الكريب بدون لبن فتتضمن مايلي:



- أولا يُخلط الدقيق والملح والسكر والبيض والفلفل ثم يضاف الزيت والماء، لتحصلي على خليط الكريب.



- قومى بتقليب الخليط جيدا إلى أن تحصلى على قوام غليظ



- قومى بدهن طاسة مسطحة بالزيت ثم قومى بوضع قليل من الخليط في الطاسة في شكل دائري وتقليبها على الوجه الأخر وتأكدى من نضوجها على الجانبين قومى بتكرار ذلك حتى تنتهي كمية العجين بالكامل.





- بعدها اخلطي المستردة والليمون وبودرة البصل وبودرة الثوم والشبت وملح وفلفل لتحصلي على الكريمة





- بعد التأكد من نضوج الكريب قومى بحشوه بالكريمة والسلمون المدخن وقدميه باردا



- كما يمكنك سيدتى تقديم الكريب مع العسل والطحينة والمكونات التي تريدينها حسب الرغبة، ثم طبقيها على هيئة مثلث، وقدميها في أطباق التقديم.

طريقة عمل الكريب بدون لبن بطريقة سهلة لا تحتاج من ربة المنزل مجهودًا طويلًا، وتتمثل بطريقة عمل الكريب بدون لبن، وهو ما يبعث على التساؤل حول كيف يتم ذلك خاصة أن البعض يرى أن اللبن هو أساس عجينة الكريب.