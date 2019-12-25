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تكنولوجيا

اليوم هو الموعد.. استخدم جوجل إذا أردت أن تعرف مكان سانتا كلوز.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
استخدم جوجل إذا أردت
استخدم جوجل إذا أردت أن تعرف مكان سانتا كلوز
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ندى على
في خلال ساعات سيغادر سانتا كلوز القطب الشمالى وسيبدأ رحلته إلى العالم ليقوم بتوزيع الهدايا، مثل كل عام، ويمكنك تتبع سانتا كلوز من خلال تطبيق Google Santa Tracker على أى هاتف.

Google Santa Tracker أو متعقب سانتا كانت فكرة في عام 2004، وكانت عبارة عن تمنى رؤية سانتا كلوز ومعرفة مكانه تحديدا عند عشاء ليلة الكريسماس.

وبدأت الفكرة تتنامى عبر السنوات وعندما تم إطلاقها كان عدد المشاهدين لها حوالى 25 ألف وبدأت في التنامى حتى وصلت إلى 250 ألف ثم بعد ذلك وصلت لمليون في عام 2006 .

Google Santa Tracker هو عبارة عن تطبيق يتعقب سانتا كلوز وهو جزء من مجموعة شاملة وهى تطبيق Santa Village للألعاب و الحرف والأنشطة التعليمية مثل التكويد وكذلك تقديم كلمات سر قوية.

ويبدأ متعقب سانتا أو Santa Tracker في يوم 24 ديسمبر في الساعة 10 صباحا بتوقيت جرينتش، والثانية صباحا بتوقيت الولايات المتحدة، ويبدأ سانتا خطوته الأولى في السفر من أقصى شرق روسيا.

ويمكنك معرفة موقع الرنة التى تسافر مع سانتا كلوز، بالإضافة إلى أماكن تنقلها ومعرفة وقت هبوطها.

وتعمل جوجل على تعزيز خدمة المواقع المحلية لعرض مئات من الصور التى تؤخذ لسانتا أيام عيد الميلاد.

واليوم الرابع والعشرين من ديسمبر يمكنك مشاهدة البث الحى الذى يقدمه التطبيق لمشاهدة كواليس التحضيرات ويعرض لك صور بتفنية 3D لسانتا كلوز والرنة، كما يعرض جوجل بعض الصور لسانتا عندما تقوم بالبحث عنه في جوجل.
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