حصاد 2019| مكاسب السعودية.. 5 مليار ريال حصيلة موسم الرياض.. والشيخ: حققنا نجاحا استثنائيا.. و446 مليار ريال قيمة اكتتاب أرامكو





*مكاسب موسم الرياض وصلت لأكثر من مليار ريال سعودي حتى الآن *الإيرادات غير المباشرة لموسم الرياض تخطت حاجز الـ 4 مليارات ريال سعودي * 106 مليار دولار أمريكي حجم طلبات الاكتتاب المؤسسي علي أرامكو





تنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030 التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي جاء من ضمنها طرح عملاق النفط السعودي "أرامكو" في البورصة وكذا مواسم الترفيه ومنها موسم الرياض واللذين حققا مكاسب كبيرة مادية وأدبية للمملكة العربية السعودية.





فقد كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن أن فعاليات موسم الرياض، حققت مكاسب وصلت لأكثر من مليار ريال سعودي (270 مليون دولار).





وأوضح تركي آل الشيخ، وفقا لما أوردته عنه صحيفة «ذي آراب نيوز» السعودية إن الرقم يمثل الدخل الأولي من الموسم الحالي، بينما تجاوزت الإيرادات غير المباشرة خلال فترة المهرجان التي تمت عن طريق نظام المدفوعات السعودي، حاجز الـ 4 مليارات ريال سعودي.





وكشف أن "موسم الرياض" استقطب نحو 10.3 مليون زائر إلى العاصمة السعودية والمنطقة المحيطة بها وأدى إلى توفير 34700 وظيفة إلى جانب 17300 وظيفة غير مباشرة.





ولفت تركي آل الشيخ إلى أنه عقب النجاح الاستثنائي لـ موسم الرياض، سيكون التحدي هو مواجهته مرة أخرى في مواسم الشرقية وجدة المقبلة.





ويعد موسم الرياض واحدًا من 11 مواسم سعودية تهدف إلى الترويج للمملكة العربية السعودية كمحور للسياحة، فضلًا عن تحسين نوعية الحياة لشعب المملكة.





بدأ موسم الرياض في 11 أكتوبر 2019 بحفل موسيقي لكبار النجوم حول العالم وفرقة K-Pop BTS على استاد الملك فهد الدولي ويستمر حتى مطلع العام المقبل 2020.





وفي سياق أخر بلغت إيرادات السعودية من الاكتتاب الأولي لأسهم "أرامكو" 96 مليار ريال، أي ما يعادل 25.6 مليار دولار.





وأكدت الشركة في بيان بالخصوص، أن عملية طرح أسهمها سجلت طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المشاركة بمبلغ يعادل 106 مليار دولار أمريكي.





ولفتت إلى أنه بإضافة طلبات الاكتتاب من الأفراد إلى مثيلاتها من المؤسسات، يصل إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال، وهو ما يعادل 119 مليار دولار ، وهذا الرقم يعادل نسبة تغطية تبلغ 465% من إجمالي أسهم الطرح.





كما أعلنت "أرامكو" عن انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، وحددت سعر الطرح النهائي عند سعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، مضيفة أن حجم الطرح 2000000000 سهم، تشكل ما نسبته 1.5% من رأس مال هذه الشركة النفطية العملاقة.



