طريقة عمل الكريب .. 4 وصفات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكريب، لها عدة وصفات مختلفة ولكل منها طعم يبهر الأبناء فى المنزل، وتحتاج السيدات إلى مقادير لـ عمل الكريب بسيطة جدا وستحصل فى نفس الوقت على مذاق رائع، ومعظمها من داخل المطبخ لذلك.





وسنرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة عمل الكريب بمختلف الوصفات.





طريقة عمل الكريب الحلو سالى فؤاد





تأتى طريقة عمل الكريب الحلو الأولى مع وصفة الشيف سالى فؤاد والتى تحتاجين فيها إلى المكونات التالية:-

- كوب ونصف لبن

- 2 بيضة

- كوب دقيق

- فانيليا





أما مكونات تورتة كريب الشيكولاتة تحتاج إلى:





- كوب ونصف لبن

- 2 بيضة

- فانيليا

- ثلاثة أرباع كوب دقيق

- ربع كوب كاكاو خام

- للزينة كور شيكولاتة

- صوص شيكولاتة

- 2 عبوة كريمة مخفوقة بالشيكولاتة

- كريز مسكر أحمر

- كوب بندق مجروش

- فاكهة مقطعة





طريقة تحضير الكريب الحلو سالى فؤاد





- تحتاجين سيدتي فى البداية إلى خلط اللبن مع البيض ثم يضاف الدقيق ثم الفانيليا ونقوم بالتقليب جيدا حتى تحصلي على القوام المناسب.





- نقوم بعد ذلك بغرف مجموعة من الخليط ثم نضعه على طاسة مدهونة زيت على النار على شكل دائرة لنحصل على الكريب.





- نقوم بتقليب الكريب على الجهة الأخرى حتى يستوى على النار، ونقوم بتكرار ذلك مع الكمية الموجودة.





- ثم بعدها نخلط لبن و دقيق و بيض و فانيليا و كاكاو لعمل كريب الشيكولاتة





- ثم نأخذ مغرفة من الخليط ونضعه في طاسة مدهونة زيت على النار بشكل دائري حتى تصنع الكريب





- نضع طبقة من الكريمة والفاكهة ونكرر هذه الخطوة حتى تنفذ شرائح الكريب





- يمكنك سيدتى أيضا إضافة شريحة من الكريب الفانيليا وشريحة من كريب الشيكولاتة ونحشو بنفس الطريقة





- نزين التورتة بالشيكولاتة الكور وصوص الشيكولاتة ويمكن ايضا تزينها بالكريز المسكر والكريمة المخفوقة والفاكهة





- ثم بعد تزينها نقوم تزين الكريمة المخفوقة الشيكولاتة والبندق على الكريب ثم تقدم في المناسبات





طريقة عمل الكريب الحلو نجلاء الشرشابي





أما الوصفة الثانية للكريب الحلو تأتى مع الشيف نجلاء الشرشابي والتى تتضمن المكونات التالية:-

-2 كوب دقيق

- 3 كوب لبن

- 2 بيضة

-رشة ملح

- رشة فانيليا

- 2 ملعقة كبيرة زيت

- ملعقة صغيرة سكر





طريقة تحضير الكريب الحلو نجلاء الشرشابي





- قومى بخلط اللبن والبيض والسكر والفانيليا والملح والزيت مع بعضهم البعض





- يضاف الدقيق ويقلب الخليط ثم تدهن طاسة مسطحة بالزيت





- قومي بصب الكريب على مراحل ويقلب على الوجه الآخر





- يقدم عند تمام النضج









طريقة عمل الكريب الحادق





طريقة عمل الكريب الحادق، تعد الأسهل والتي تمكن ربة المنزل من تحضير الكريب الحادق لأطفالها دون وجود أى عناء لذلك تتمثل طريقة عمل الكريب الحادق فيما يلي :-





طريقة عمل الكريب الحادق سالي فؤاد





تحتاجين سيدتى فى طريقة عمل الكريب الحادق سالي فؤاد إلى تلك المقادير والتى تتضمن ما يلي:-





- 2 بيضة

-كوب لبن

- كوب دقيق

- عصير ليمون

- ملعقة صغيرة بودرة بصل

- ملعقة صغيرة بودرة ثوم

- نصف كوب شبت مفروم

- شرائح ليمون

- كوب كابري

- ملح فلفل

- سالمون مدخن

- نصف كيلو لبنة

- ملعقة كبيرة مستردة





طريقة عمل الكريب الحادق سالي فؤاد





- قومى سيدتى بخلط الدقيق واللبن والبيض والملح والفلفل لتحصلي على خليط الكريب





- ثم قومى بوضع قليل من الخليط في الطاسة في شكل دائري وتأكدى من نضوجها على الجانبين





- بعدها اخلطي اللبنة والمستردة والليمون وبودرة البصل وبودرة الثوم والشبت وملح وفلفل لتحصلي على الكريمة





- بعد التأكد من نضوج الكريب قومى بحشوه بالكريمة والسلمون المدخن وقدميه باردا.





طريق عمل الكريب الحادق للشيف حسن





تتضمن الوصفة الثانية للحصول على كريب مثل الموجود فى المطاعم الخارجية، هى طريق عمل الكريب الحادق للشيف حسن حيث تحتاجين فى البداية إلى المكونات التالية والتى تشمل :-





- 6 بيض

-رشة فلفل اسود

-رشه ملح

- زبدة سائحة

- 2 كوب دقيق

- لتر لبن

- زيت نباتي





أما مكونات الصوص الأبيض تشمل

- سمن

- دقيق

- لبن

- ملح

- فلفل أبيض

- مكعب مرق دجاج

- جبنة شيدر

- جبنة موزاريلا مبشورة





طريقة عمل الكريب الحادق للشيف حسن





- قومى بخلط البيض والملح والفلفل الزيت الزبدة السائحة مع بعضهم البعض ثم ضيفي الدقيق إلى الخليط السائل وتقليب المكونات جيدا ثم ضيفي اللبن مع تقليب الخليط.





- ثم اتركى الخليط لمدة 10 دقائق حتى يهدأ ثم قومى بوضع القليل من الخليط على طاسية على شكل دائري وهكذا إلى أن ينضج الكريب.





- أما بالنسبة للصوص الأبيض قومى بإضافة الزبدة والدقيق فى طاسة على نار هادئة وتقليبهم مع بعضهم ثم إضافة اللبن على الخليط وقومى بالتقليب جيدا ثم ضيفى مكعب المرق وقومى بالتقليب إلى أن تصلي لصوص البشاميل.





طريقة عمل الكريب بدون بيض





طريقة عمل الكريب بدون بيض، سهلة وبسيطة خاصة أنه لا يخلو منزل دون وجود شخص عاشق للكريب لذلك فإن طريقة عمل الكريب لن تكون صعبة على ربة المنزل التى تريد تقديم كافة الابتكارات فى طبخاتها ووصفاتها بدلا من شراء الأطعمة من الخارج لذلك تتضمن طريقة عمل الكريب بدون بيض الشيف محمد حامد والتى تحتاجين فيها لتلك المكونات :-





مكونات العجينة





- 4 أكواب دقيق

-رشة سكر

- رشة ملح

- ملعقتين زبدة سايحة

- ثلاثة أكواب لبن





أما مكونات حشوة الكريب تضممن:

- مايونيز

- كاتشب

- طماطم

- خيار مخلل

- جبن موتزاريلا

- مستردة





طريقة عمل الكريب بدون بيض الشيف محمد حامد





- قومى بوضع الدقيق والسكر والملح فى بولة ثم امزجى الخليط مع بعضه ثم ضيفي اللبن إلى الخليط وقومى بالتقليب باستخدام المضرب اليدوى أو بيديكى إلى أن يصبح الخليط متجانس





- قومى بعدها بتسخين طاسة ودهنها بالزيت ثم نضع الخليط على شكل دائرى، واقلبي الكريب على الوجه الاخر ليستوى وهكذا إلى أن تقومى بإنهاء العجينة.





- قومى بحشو الكريب كما تشائين مثلا باضافة الكاتشب والمايونيز والجبنة الموتزريلا، ثم قدميها.





أما نصائح الشيف محمد حامد للحصول على كيب كما هو موجود فى المطاعم

- عليكى ترك عجينة الكريب ترتاح قليلا قبل خبزها حتى لا تلتصق بالطاسة.

- إذا كنتى تريدين إضافة البيض عليكى الاستغناء عن اللبن

- اذا كنتى من محبى الخيار المخلل مع الكريب عليكى بوضع الخيار مع معلقة سكر و خل وعصير ليمونه ونضعها إناء به ماء عالنار مع اضافة ملح ثم تركه حتى يبرد وبعدها قومى بتقديمه.





طريقة عمل الكريب بدون بيض للشيف حسن





أما الوصفة الأخرى لطريقة عمل الكريب بدون بيض للشيف حسن والتى تحتاجين فيها إلى المكونات التالية:-

- 2 كوب دقيق

-رشة ملح

- رشة فلفل اسود

- زبدة سائحه

- لبن دافئ

- زيت نباتي









طريقة عمل الكريب بدون بيض للشيف حسن





- قومى بإضافة البيض والملح والفلفل والزيت الزبدة السائحه ومزجها مع بعضها البعض

- ثم ضيفي الدقيق الى الخليط مع تقليب المكونات جيدا

- بعد مزج المكونات مع بعضها ضيفي اللبن تدريجيا وتقليب الخليط

- يجب ترك الخليط ليرتاح 10 دقائق

- بعدها ضعى الخليط على طاسة ساخنة وتقليبها جيدا إلى ان تستوى وتنتهى من الكمية المطلوبة









طريقة عمل الكريب بدون لبن بطريقة سهلة لا تحتاج من ربة المنزل مجهودًا طويلًا، وتتمثل بطريقة عمل الكريب بدون لبن، وهو ما يبعث على التساؤل حول كيف يتم ذلك خاصة أن البعض يرى أن اللبن هو أساس عجينة الكريب.





ولكن إذا كنتِ سيدتى من محبى الكريب ولا يتوفر فى مطبخك اللبن، فيمكنك فى السطور التالية معرفة طريقة عمل الكريب بدون لبن.









طريقة عمل الكريب بدون لبن





أسهل طريقة لـ عمل الكريب بدون لبن، تتضمن تحضير بعض المكونات والتى ستكون متوفرة فى مطبخك والتى تتضمن مايلي:-





- كوب دقيق

-2 كوب ماء

- 2 ملعقة كبيرة زيت

- رشة ملح

-ملعقة صغيرة سكر

- عصير ليمون

- 2 بيضة

- ملعقة صغيرة بودرة بصل

- ملعقة صغيرة بودرة ثوم

- نصف كوب شبت مفروم

- شرائح ليمون

- سالمون مدخن

- ملعقة كبيرة مستردة









طريقة تحضير الكريب بدون لبن





بعد تأكدك سيدتى من تحضير المكونات السابقة تحتاجين إلى عدة خطوات سهلة وبسيطة لتحضير الكريب ولكنها لا تتعدى 25 دقيقة ولكن قبل بداية سرد الخطوات اللازمة لعمل الكريب عليكى بداية الانتباه إلى العجينة وتركها ترتاح 10 دقائق على الأقل حتى لا تلتصق بالطاسة، كما أن فى حال الاستغناء عن اللبن لابد من إضافة البيض إلى الخليط.





أما خطوات تحضير الكريب بدون لبن فتتضمن مايلي:





- أولا يُخلط الدقيق والملح والسكر والبيض والفلفل ثم يضاف الزيت والماء، لتحصلي على خليط الكريب.





- قومى بتقليب الخليط جيدا إلى أن تحصلى على قوام غليظ





- قومى بدهن طاسة مسطحة بالزيت ثم قومى بوضع قليل من الخليط في الطاسة في شكل دائري وتقليبها على الوجه الأخر وتأكدى من نضوجها على الجانبين قومى بتكرار ذلك حتى تنتهي كمية العجين بالكامل.









- بعدها اخلطي المستردة والليمون وبودرة البصل وبودرة الثوم والشبت وملح وفلفل لتحصلي على الكريمة









- بعد التأكد من نضوج الكريب قومى بحشوه بالكريمة والسلمون المدخن وقدميه باردا



