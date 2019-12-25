تامر حسني يحتفل بـ فيلمه الجديد الفلوس بحضور جوهرة.. صور

احتفل النجم تامر حسني وصناع فيلم الفلوس بحضور أبطال وصناع الفيلم بحضور الراقصة جوهرة التى تظهر خلال أغنية الفيلم.





شارك بالحضور كل من النجم تامر حسني وهنا الزهد وأكرم حسني وخالد الصاوي ومحمد نور والشاعر أمير طعيمة والمنتج جابي خوري.





وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



