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فن

تامر حسني يحتفل بـ فيلمه الجديد الفلوس بحضور جوهرة.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:04 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى - عدسة/ عمرو سيد
احتفل النجم تامر حسني وصناع فيلم الفلوس بحضور أبطال وصناع الفيلم بحضور الراقصة جوهرة التى تظهر خلال أغنية الفيلم.

شارك بالحضور كل من النجم تامر حسني وهنا الزهد وأكرم حسني وخالد الصاوي ومحمد نور والشاعر أمير طعيمة والمنتج جابي خوري.

وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.
تامر حسني يحتفل بـ فيلمه الجديد الفلوس بحضور جوهرة.. صور
تامر حسني يحتفل بـ فيلمه الجديد الفلوس بحضور جوهرة.. صور
تامر حسني يحتفل بـ فيلمه الجديد الفلوس بحضور جوهرة.. صور
تامر حسني يحتفل بـ فيلمه الجديد الفلوس بحضور جوهرة.. صور
تامر حسني يحتفل بـ فيلمه الجديد الفلوس بحضور جوهرة.. صور
تامر حسني يحتفل بـ فيلمه الجديد الفلوس بحضور جوهرة.. صور
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