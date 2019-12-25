محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لـ طبيب والدته.. فيديو

قال الدكتور جمال موسى، مدير المستشفى العالمى الجامعى بطنطا الأسبق والطبيب المعالج لـ والدة محمد صلاح ، إنه صديق الأسرة منذ سنوات طويلة وأنه يعتز لما بينهم من صداقة.





وأضاف الدكتور جمال موسى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" والمذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه يعشق محمد صلاح منذ بدايته، مشيرًا إلى أنه يشاهد جميع مبارياته.





وتابع الدكتور جمال موسى، أنه شعر بالسعادة الغامرة عندما أرسل إليه محمد صلاح التيشيرت الخاص به وبالفعل تم إرسال التيشيرت الخاص به إليه.



