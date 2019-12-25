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أخبار العالم

تركي آل الشيخ يستفتي متابعيه في اعتزال تويتر.. تفاصيل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:13 ص
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
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محمد بدران
وجّه المستشار تركى ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية سؤالًا لمتابعيه عبر حسابه على "تويتر".

وكتب تركى آل الشيخ على صفحته ‏"أفكر جديًا في 1 /1 /2020م أن اعتزل تويتر ... هل قرار حكيم؟ او يخصك.. أو لا لا تعتزل؟".

وانطلقت فعاليات مهرجان "ميدل بيست" في العاصمة السعودية الرياض، الحدث العالمي الأضخم للموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، والتي تستمر حتى 21 ديسمبر.

وتقام الفعاليات في 5 مسارح، بقدرة استيعابية تصل إلى 200 ألف زائر، ويضمّ 100 فنان و"دي جي" عالميا.

ووصف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، المهرجان، بأنّه "عالم ثان"، وذلك خلال مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، مفيدًا بأنّه لم يسبق لهذا النوع من الفعاليات أن حدث في التاريخ بذات الجودة، ولا يسهل وجودها في أي مكان في العالم.
تركي آل الشيخ يستفتي متابعيه في اعتزال تويتر.. تفاصيل
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