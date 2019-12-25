تركي آل الشيخ يستفتي متابعيه في اعتزال تويتر.. تفاصيل

وجّه المستشار تركى ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية سؤالًا لمتابعيه عبر حسابه على "تويتر".





وكتب تركى آل الشيخ على صفحته ‏"أفكر جديًا في 1 /1 /2020م أن اعتزل تويتر ... هل قرار حكيم؟ او يخصك.. أو لا لا تعتزل؟".





وانطلقت فعاليات مهرجان "ميدل بيست" في العاصمة السعودية الرياض، الحدث العالمي الأضخم للموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، والتي تستمر حتى 21 ديسمبر.





وتقام الفعاليات في 5 مسارح، بقدرة استيعابية تصل إلى 200 ألف زائر، ويضمّ 100 فنان و"دي جي" عالميا.



