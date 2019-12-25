إيقاف مدافع البحرين 10 مباريات بسبب سلوك عنصري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، إيقاف سيد مهدي باقر مدافع البحرين 10 مباريات، بسبب سلوك عنصري في مباراة منتخب بلاده، أمام هونج كونج في تصفيات كأس العالم.





والتقطت الكاميرات باقر وهو يوجه إشارة عنصرية بعينه إلى جماهير هونج كونج بعد التعادل دون أهداف في مباراة أقيمت في 14 نوفمبر الماضي.





واتخذ فيفا إجراءات انضباطية بحق باقر الشهر الماضي، وأعلن تغريم اللاعب البحريني 30 ألف فرنك سويسري كما حذره من تكرار هذا السلوك.



