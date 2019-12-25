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رياضة

مبابي: لن أستولي على مكانة نيمار.. وحلمي اللعب بالأولمبياد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:48 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عن بعض كواليس علاقته بزميله البرازيلي في الفريق نيمار جونيور.

وقال مبابي في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول": "عندما عدت إلى مقر تدريبات بي إس جي في أغسطس2018، كان أول شيء فعلته هو الذهاب لنيمار من أجل التحدث معه".

وسرد كيليان رسالته لزميله البرازيلي: "لقد قلت لنيمار إنه خسر كأس العالم، وعلينا أن نبحث عن الأفضل لنا، لا تقلق، لن أستولى على مكانتك في النادي، سوف أنافس على الكرة الذهبية هذا العام لأنك خارج السباق، لكن أؤكد لك أنني لا أتطلع للاستيلاء على مكانتك، بل يمكنك الاحتفاظ بها، أنا هنا دائما من أجل مساعدتك".

في سياق آخر، أكد مبابي أنه يتطلع للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، موضحا: "إذا رفضت إدارة النادي، لن أصطدم بالمسؤولين، وسأتحدث في الأمر قريبا مع المدير الرياضي ليوناردو".

وأتم: "إذا لم أتمكن من المشاركة في أولمبياد 2020، سأنتظر أولمبياد 2024 في باريس، لأنني أتطلع للمشاركة في هذه الدورة ولو مرة واحدة فقط في مسيرتي".
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