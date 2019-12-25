علاء عابد لـ رئيس تونس: تربطنا علاقات راسخة والتاريخ يشهد بذلك

قال النائب علاء عابد، عضو البرلمان العربي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشعبين المصرى والتونسى تربطهم علاقات وطيدة، منذ قديم الأزل، وهناك روابط وأصول مشتركة بينهما، مبنية على المودة والحب والاحترام، والتعاون المشترك.



وأضاف عابد خلال لقاء الرئيس التونسي قيس بن سعيد أمس الثلاثاء، بوفد البرلمان العربي برئاسة مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بقصر "قرطاج " بالجمهورية التونسية، والوفد المرافق له ، أن مصر وتونس بينهما علاقات راسخة والتاريخ شاهد على ذلك.



كما التقى علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري والعربي ومشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي ، براشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، ، بقصر " باردو "فى جمهورية تونس، وبحضور سميرة الشواش النائب الأول لرئيس البرلمان، ورؤساء الكتل البرلمانية.



وقدم عابد تهانيه لرئيس البرلمان الدوله بمناسبة تولية الرئاسة، متابعا:" نجدد دعمنا الكامل لتونس ومؤسساتها وشدد على ضرورة توطيد العلاقات بين البرلمان التونسي والبرلمان العربي ، قائلا: أتينا لكم فى تونس الشقيقة محبة ومودة ونحن دم واحد وشعوب واحدة".

