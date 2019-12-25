علي ربيع وحكيم يغنيان أنا أحبك.. فيديو

نشر الفنان علي ربيع مقطع فيديو يجمعه بالمطرب حكيم أثناء أداء أغنية "أنا أحبك" وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلق ربيع علي الفيديو: "الرجل العسل اللي مفرحنا طول عمرنا ودايما بيضحك.. أنا بحبك أحبك أحبك والله ربنا يسعدك".



من ناحية أخري يواصل ربيع تصوير فيلم "الخطة العامية"، من بطولة غادة عادل ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني.

