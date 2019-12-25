نظام جديد لدفع تذكرة المترو باستخدام الفيزا.. تفاصيل

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الخاصة بتطبيق نظام جديد لدفع قيمة التذكرة باستخدام "الفيزا"، وهو ما يعرف بنظام البطاقة "الائتمانية لدفع قيمة التذكرة".
نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة التذكرة
يأتي ذلك تطبيقا لتوجيهات وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، الذي طالب بالبدء في تطبيق نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة التذكرة، وذلك تسهيلا على جمهور الركاب، وتخفيف الزحام بمحطات مترو الأنفاق، ومنع تكدس المواطنين أمام شباك التذاكر، بالإضافة إلى خطة وزارة النقل الخاصة برقمنة التعاملات في القطاعات الخاصة بها، حيث تهدف الوزارة من ذلك إلى التخلص من فكرة شراء التذاكر الورقية من خلال رقمنة التعاملات.
أنظمة دفع تذكرة مترو الأنفاق
وأشارت شركة مترو الأنفاق- في بيان لها، إلى أن نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق سيعمل بجانب الكارت الذكي الذى يتم شحنه آليا من خلال ماكينات TVM، هذا بالإضافة إلى تذكرة الرحلة الواحدة من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات، والتي يقوم بصرفها صرافي التذاكر بالمحطات.
ما هو نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق؟
أما نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق، فإنه سيمكن الراكب من عبور بوابات الدخول والخروج الإلكترونية الموجودة داخل محطات دون الحاجة للوقوف في طوابير أمام شباك التذاكر للحصول على التذكرة الورقية.
طريقة دفع ثمن تذكرة المترو بـ الفيزا
وسيتم استخدام نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق، عن طريق وضع قارئ ذي حجم صغير على البوابات الإلكترونية المخصصة داخل محطات المترو لعبور الركاب، يقوم هذا القارئ بقراءة البطاقة الائتمانية التي يستخدمها الراكب، ويخصم منها مباشرة قيمة الرحلة بعد عبور وخروج الراكب من محطات مترو الأنفاق، ويحولها إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى حساب شركة مترو الأنفاق.
نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة التذكرة
يأتي ذلك تطبيقا لتوجيهات وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، الذي طالب بالبدء في تطبيق نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة التذكرة، وذلك تسهيلا على جمهور الركاب، وتخفيف الزحام بمحطات مترو الأنفاق، ومنع تكدس المواطنين أمام شباك التذاكر، بالإضافة إلى خطة وزارة النقل الخاصة برقمنة التعاملات في القطاعات الخاصة بها، حيث تهدف الوزارة من ذلك إلى التخلص من فكرة شراء التذاكر الورقية من خلال رقمنة التعاملات.
أنظمة دفع تذكرة مترو الأنفاق
وأشارت شركة مترو الأنفاق- في بيان لها، إلى أن نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق سيعمل بجانب الكارت الذكي الذى يتم شحنه آليا من خلال ماكينات TVM، هذا بالإضافة إلى تذكرة الرحلة الواحدة من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات، والتي يقوم بصرفها صرافي التذاكر بالمحطات.
ما هو نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق؟
أما نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق، فإنه سيمكن الراكب من عبور بوابات الدخول والخروج الإلكترونية الموجودة داخل محطات دون الحاجة للوقوف في طوابير أمام شباك التذاكر للحصول على التذكرة الورقية.
طريقة دفع ثمن تذكرة المترو بـ الفيزا
وسيتم استخدام نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق، عن طريق وضع قارئ ذي حجم صغير على البوابات الإلكترونية المخصصة داخل محطات المترو لعبور الركاب، يقوم هذا القارئ بقراءة البطاقة الائتمانية التي يستخدمها الراكب، ويخصم منها مباشرة قيمة الرحلة بعد عبور وخروج الراكب من محطات مترو الأنفاق، ويحولها إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى حساب شركة مترو الأنفاق.