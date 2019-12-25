الدوري الفرنسي يخطف أفضل لاعب فى العالم لكرة اليد من الأهلى والزمالك

حسم نادى نيم الفرنسي صفقة انتقال أحمد هشام السيد لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد ونادي هليوبوليس بعد مفاوضات قوية شهدتها الأيام الماضية .



كان اللاعب أحمد هشام السيد محور اهتمام الأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية، وبالفعل دخل الفريقان فى مفاوضات مكثفة مع اللاعب من أجل الحصول على خدماته .



وحصل أحمد هشام على جائزة أفضل لاعب فى العالم خلال مشاركته مع منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في كأس العالم للناشئين الأخيرة نتيجة المستويات الفنية والبدنية التي يتمتع بها اللاعب .



وكان الإسبانى جارسيا أعلن قائمة منتخب مصر الأول لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية بتوسن وشهدت القائمة تواجد أحمد هشام بجانب كلا من كريم هنداوي ومحمد علي وعصام الطيار وأحمد الأحمر وسيف الدرع ووسام نوار وممدوح هاشم ويحيي الدرع ومحمد سند وأكرم يسري ويحيي خالد ومحسن رمضان وأحمد خيري وعلي زين وحسن قداح وعمر بكار وأحمد مؤمن وإبراهيم المصري واحمد عادل وخالد وليد.